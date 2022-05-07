Донбасс сделал еще один шаг к присоединению к России

Жители Донбасса смогут звонить в РФ по внутренним российским тарифам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут пользоваться российской системой нумерации через +7 для звонков в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU.

«Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан. Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров», — приводятся в пресс-релизе слова замглавы Минцифры России Дмитрия Кима.

С 7 мая номера телефонов с кодами +38071 и +38072 будут отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно. Также абоненты из России смогут напрямую звонить жителям Донбасса, используя эту систему нумерации. На этом этапе абонентам не нужно будет менять SIM-карту, они смогут звонить в Россию по внутренним тарифам РФ. О выдаче новых номеров телефона пользователям сообщат их операторы связи.

По словам исполняющего обязанности министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрея Еременко, смена номера важна для тех, у кого родственники и друзья находятся в других городах. Он назвал эту инициативу «прорывом связной блокады».

Президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. С их лидерами подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что республика не исключает возможности вхождения в состав России после полного освобождения территории. Глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщал, что может пройти референдум о вхождении в состав РФ. Референдумы о вхождении народных республик в состав РФ можно будет провести не раньше, чем через год, заявил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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