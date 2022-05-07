The Telegraph: Саудовская Аравия мешает Западу «задушить» Россию

08 мая 2022 в 01:52 Размер текста - 17 +

Саудовскую Аравию назвали помехой в попытках Запада удушить РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Саудовская Аравия мешает западным странам «задушить» Россию санкциями. Такого мнения придерживается обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер. По его словам, Лондон испытывает трудности в отказе от российского сырья, несмотря на относительно слабую зависимость от него. «Небольшая помощь со стороны ОПЕК не была бы лишней. Саудовская Аравия, которая, по сути, обладает решающим голосом в этом устаревшем картеле экспортеров нефти, должна быть союзником Великобритании», — пишет Уорнер, приходя к выводу, что Саудовская Аравия препятствует попыткам Лондона «задушить» Россию энергетическим эмбарго. Эр-Рияду необходимо нарастить производство газа и нефти, уверен журналист. Однако пока что он лишь посылает «неудачные геополитические сигналы», больше походя на союзника Москвы. Ранее автор статьи, опубликованной в британской газете Rai Al Youm, предполагал, что Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и Китая. По его словам, Это сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке. На данный момент Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Саудовская Аравия мешает западным странам «задушить» Россию санкциями. Такого мнения придерживается обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер. По его словам, Лондон испытывает трудности в отказе от российского сырья, несмотря на относительно слабую зависимость от него. «Небольшая помощь со стороны ОПЕК не была бы лишней. Саудовская Аравия, которая, по сути, обладает решающим голосом в этом устаревшем картеле экспортеров нефти, должна быть союзником Великобритании», — пишет Уорнер, приходя к выводу, что Саудовская Аравия препятствует попыткам Лондона «задушить» Россию энергетическим эмбарго. Эр-Рияду необходимо нарастить производство газа и нефти, уверен журналист. Однако пока что он лишь посылает «неудачные геополитические сигналы», больше походя на союзника Москвы. Ранее автор статьи, опубликованной в британской газете Rai Al Youm, предполагал, что Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и Китая. По его словам, Это сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке. На данный момент Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ.