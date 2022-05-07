07 мая 2022

Минобороны Украины: Запад тестирует свою мощь на России

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Оружие западных партнеров Украины проходит комбат-тестинг в столкновениях с РФ, заявил Резников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные партнеры Украины тестируют вооруженную технику в спецоперации с Россией. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, сейчас проходит комбат-тестинг международного оружия.

«В данное время проходит так называемый комбат-тестинг оружия западных партнеров в спецоперации. Действия проходят с применением всех сил и средств, включая самолеты, артиллерию, баллистические крылатые ракеты, химическое оружие и прочего. Для западных партнеров это тоже интересный момент — как их оружие будет работать тем или иным образом», — передает РБК-Украина слова Резникова.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины. Позднее Путин призвал все страны рассекретить документы военных и довоенных лет, как это делает Россия последние несколько лет. Посол Германии в России Геза Андреаса фон Гайра также призывал обеспечить доступ к архивам тех лет, сообщает «Национальная служба новостей».

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Западные партнеры Украины тестируют вооруженную технику в спецоперации с Россией. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, сейчас проходит комбат-тестинг международного оружия. «В данное время проходит так называемый комбат-тестинг оружия западных партнеров в спецоперации. Действия проходят с применением всех сил и средств, включая самолеты, артиллерию, баллистические крылатые ракеты, химическое оружие и прочего. Для западных партнеров это тоже интересный момент — как их оружие будет работать тем или иным образом», — передает РБК-Украина слова Резникова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины. Позднее Путин призвал все страны рассекретить документы военных и довоенных лет, как это делает Россия последние несколько лет. Посол Германии в России Геза Андреаса фон Гайра также призывал обеспечить доступ к архивам тех лет, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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