Минобороны Украины: Запад тестирует свою мощь на России

08 мая 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Оружие западных партнеров Украины проходит комбат-тестинг в столкновениях с РФ, заявил Резников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные партнеры Украины тестируют вооруженную технику в спецоперации с Россией. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, сейчас проходит комбат-тестинг международного оружия. «В данное время проходит так называемый комбат-тестинг оружия западных партнеров в спецоперации. Действия проходят с применением всех сил и средств, включая самолеты, артиллерию, баллистические крылатые ракеты, химическое оружие и прочего. Для западных партнеров это тоже интересный момент — как их оружие будет работать тем или иным образом», — передает РБК-Украина слова Резникова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины. Позднее Путин призвал все страны рассекретить документы военных и довоенных лет, как это делает Россия последние несколько лет. Посол Германии в России Геза Андреаса фон Гайра также призывал обеспечить доступ к архивам тех лет, сообщает «Национальная служба новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Западные партнеры Украины тестируют вооруженную технику в спецоперации с Россией. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, сейчас проходит комбат-тестинг международного оружия. «В данное время проходит так называемый комбат-тестинг оружия западных партнеров в спецоперации. Действия проходят с применением всех сил и средств, включая самолеты, артиллерию, баллистические крылатые ракеты, химическое оружие и прочего. Для западных партнеров это тоже интересный момент — как их оружие будет работать тем или иным образом», — передает РБК-Украина слова Резникова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины. Позднее Путин призвал все страны рассекретить документы военных и довоенных лет, как это делает Россия последние несколько лет. Посол Германии в России Геза Андреаса фон Гайра также призывал обеспечить доступ к архивам тех лет, сообщает «Национальная служба новостей».