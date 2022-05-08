Максим Фадеев концертом в Екатеринбурге расстроил часть россиян. Видео

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Максим Фадеев, фадеев максим
Концерт Максима Фадеева в Екатеринбурге огорчил часть россиян Фото:

Певец и композитор Максим Фадеев, родившийся и выросший в Кургане, получил огорченные комментарии, после того, как рассказал о планируемом концерте в Екатеринбурге. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале.

«Как только я анонсировал концерт 28 мая в Екатеринбурге, многие люди стали писать — а как же Владивосток 20 мая?», — рассказал Фадеев. Артист был вынужден из-за возникшей путаницы записать пояснительное видеосообщение.

В нем Фадеев резюмировал, что о концерте 20 мая на Дальнем Востоке ему неизвестно. Также он посоветовал своим поклонникам выяснить обстоятельства у местных организаторов и распространителей информации.

Ранее URA.RU сообщило, что Фадеев собирался устроить концерт в Екатеринбурге в конце мая. Ради этого артист намеревался обратиться к местным властям, чтобы мероприятие гарантированно состоялось.

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Певец и композитор Максим Фадеев, родившийся и выросший в Кургане, получил огорченные комментарии, после того, как рассказал о планируемом концерте в Екатеринбурге. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Как только я анонсировал концерт 28 мая в Екатеринбурге, многие люди стали писать — а как же Владивосток 20 мая?», — рассказал Фадеев. Артист был вынужден из-за возникшей путаницы записать пояснительное видеосообщение. В нем Фадеев резюмировал, что о концерте 20 мая на Дальнем Востоке ему неизвестно. Также он посоветовал своим поклонникам выяснить обстоятельства у местных организаторов и распространителей информации. Ранее URA.RU сообщило, что Фадеев собирался устроить концерт в Екатеринбурге в конце мая. Ради этого артист намеревался обратиться к местным властям, чтобы мероприятие гарантированно состоялось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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