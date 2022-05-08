Максим Фадеев концертом в Екатеринбурге расстроил часть россиян. Видео

08 мая 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Концерт Максима Фадеева в Екатеринбурге огорчил часть россиян Фото: страница Максима Фадеева в соцсетях Певец и композитор Максим Фадеев, родившийся и выросший в Кургане, получил огорченные комментарии, после того, как рассказал о планируемом концерте в Екатеринбурге. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Как только я анонсировал концерт 28 мая в Екатеринбурге, многие люди стали писать — а как же Владивосток 20 мая?», — рассказал Фадеев. Артист был вынужден из-за возникшей путаницы записать пояснительное видеосообщение. В нем Фадеев резюмировал, что о концерте 20 мая на Дальнем Востоке ему неизвестно. Также он посоветовал своим поклонникам выяснить обстоятельства у местных организаторов и распространителей информации. Ранее URA.RU сообщило, что Фадеев собирался устроить концерт в Екатеринбурге в конце мая. Ради этого артист намеревался обратиться к местным властям, чтобы мероприятие гарантированно состоялось. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Певец и композитор Максим Фадеев, родившийся и выросший в Кургане, получил огорченные комментарии, после того, как рассказал о планируемом концерте в Екатеринбурге. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Как только я анонсировал концерт 28 мая в Екатеринбурге, многие люди стали писать — а как же Владивосток 20 мая?», — рассказал Фадеев. Артист был вынужден из-за возникшей путаницы записать пояснительное видеосообщение. В нем Фадеев резюмировал, что о концерте 20 мая на Дальнем Востоке ему неизвестно. Также он посоветовал своим поклонникам выяснить обстоятельства у местных организаторов и распространителей информации. Ранее URA.RU сообщило, что Фадеев собирался устроить концерт в Екатеринбурге в конце мая. Ради этого артист намеревался обратиться к местным властям, чтобы мероприятие гарантированно состоялось.