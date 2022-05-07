В Сысерти (Свердловская область) 8 мая состоялся молебен и автопробег с крестным ходом в поддержку президента России и спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили служители храма Симеона и Анны в telegram-канале.
«Сегодня в Неделю на Жен-мироносиц состоялся молебен и автопробег в поддержку спецоперации по борьбе с неофашизмом на Украине», — говорится в сообщении. В 12:00 были краткий молебен и митинг, на котором любой желающий мог высказать слова поддержки защитникам страны.
Перед автопробегом участники выставили автомобили в форме буквы Z перед администрацией района. Те, у кого нет автомобилей, взяли иконы и прошли пешком по тротуару до здания администрации.
Видео: telegram-канал «Русский патриот Z»
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей Донбасса от геноцида.
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В Сысерти (Свердловская область) 8 мая состоялся молебен и автопробег с крестным ходом в поддержку президента России и спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили служители храма Симеона и Анны в telegram-канале. «Сегодня в Неделю на Жен-мироносиц состоялся молебен и автопробег в поддержку спецоперации по борьбе с неофашизмом на Украине», — говорится в сообщении. В 12:00 были краткий молебен и митинг, на котором любой желающий мог высказать слова поддержки защитникам страны. Перед автопробегом участники выставили автомобили в форме буквы Z перед администрацией района. Те, у кого нет автомобилей, взяли иконы и прошли пешком по тротуару до здания администрации. Видео: telegram-канал «Русский патриот Z» Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей Донбасса от геноцида.