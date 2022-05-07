Тюменских поджигателей оштрафовали на полмиллиона

08 мая 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

В Тюменской области привлечены к ответственности 60 человек, виновных в пожарах Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала года в Тюменской области на сумму свыше 670 тысяч рублей оштрафованы 60 человек, виновных в возникновении пожаров. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона в Telegram. «С начала 2022 года в Тюменской области 60 лиц привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 27 протоколов, наложено штрафов на сумму 671 500 рублей», — сообщили в инфоцентре правительства региона. Там отметили, что за аналогичный период 2021 года составлено 65 протоколов на 88 человек. Сумма штрафов оценена в 753 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области поймали 16 человек, виновных в возникновении ландшафтных пожаров. Кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим с 15 апреля, который продлили до 26 мая. Тюменцам запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

С начала года в Тюменской области на сумму свыше 670 тысяч рублей оштрафованы 60 человек, виновных в возникновении пожаров. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона в Telegram. «С начала 2022 года в Тюменской области 60 лиц привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 27 протоколов, наложено штрафов на сумму 671 500 рублей», — сообщили в инфоцентре правительства региона. Там отметили, что за аналогичный период 2021 года составлено 65 протоколов на 88 человек. Сумма штрафов оценена в 753 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области поймали 16 человек, виновных в возникновении ландшафтных пожаров. Кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим с 15 апреля, который продлили до 26 мая. Тюменцам запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне.