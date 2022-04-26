В Тюменской области поймали 16 поджигателей

Виновников возникновения ландшафтных пожаров привлекают к административной ответственности и штрафуют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала пожароопасного сезона в Тюменской области были задержаны 16 человек, виновных в возникновении ландшафтных пожаров. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления МЧС России. При этом, пятеро нарушителей были найдены на прошлых выходных в Ялуторовском, Вагайском, Ишимском и Тюменском районах.

«С начала пожароопасного сезона органами дознания Главного управления МЧС России по Тюменской области установлены 16 лиц, непосредственно виновных в возникновении ландшафтных пожаров, из них пятеро установлены в минувшие выходные дни в Ялуторовском, Вагайском, Ишимском и Тюменском муниципальных районах. Причинами пожаров послужили разведение костров, проведение огневых работ и умышленное сжигание сухой растительности в нарушение запретов, установленных требованиями особого противопожарного режима», — пояснили в региональном управлении МЧС.

Там добавили, что все нарушители были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. По данным источников URA.RU, в регионе продолжится активная работа по выявлению поджигателей. «В лесах ежедневно проходят рейды, но над поиском нарушителей работает не только „живая сила“. За безопасностью лесов и полей также следят БПЛА», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Ранее URA.RU писало о том, что с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Тюменцам запрещено посещать леса, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

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