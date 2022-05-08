YouTube удалил видео с Рогозиным с канала «Росксомоса»

08 мая 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

YouTube удалил более 20 видео с Дмитрием Рогозиным Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, удалил с канала Roscosmos Media видеозаписи, на которых фигурирует гендиректор компании Роскосмос Дмитрий Рогозин. Информацией об этом поделился руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец. «YouTube удалил с канала „Роскосмос Медиа“ все видеозаписи с участием генерального директора Госкорпорации „Роскосмос“ Дмитрия Рогозина. Всего удалено около двух десятков видеозаписей общим количеством около 5 миллионов просмотров», — написал он в telegram-канале. Руководитель пресс-службы отметил, что всего с канала удалено около 20 видеозаписей общим количеством около 5 млн просмотров. Причины такого решения видеохостинг не объяснил, уточняет «Царьград». Однако удалению подверглись не все видео. На Roscosmos Media все еще можно найти несколько интервью с Рогозиным. Кроме того, YouTube начал блокировать на канале видео про американский учебник о космосе, в котором игнорируются достижения СССР в освоении околоземного пространства. Ранее YouTube начал блокировку аккаунтов российских депутатов, находящихся под санкциями США. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы, поддержавших спецоперацию на территории Украины. Компания «Роскосмос» также находится под санкциями Запада. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, удалил с канала Roscosmos Media видеозаписи, на которых фигурирует гендиректор компании Роскосмос Дмитрий Рогозин. Информацией об этом поделился руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец. «YouTube удалил с канала „Роскосмос Медиа“ все видеозаписи с участием генерального директора Госкорпорации „Роскосмос“ Дмитрия Рогозина. Всего удалено около двух десятков видеозаписей общим количеством около 5 миллионов просмотров», — написал он в telegram-канале. Руководитель пресс-службы отметил, что всего с канала удалено около 20 видеозаписей общим количеством около 5 млн просмотров. Причины такого решения видеохостинг не объяснил, уточняет «Царьград». Однако удалению подверглись не все видео. На Roscosmos Media все еще можно найти несколько интервью с Рогозиным. Кроме того, YouTube начал блокировать на канале видео про американский учебник о космосе, в котором игнорируются достижения СССР в освоении околоземного пространства. Ранее YouTube начал блокировку аккаунтов российских депутатов, находящихся под санкциями США. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы, поддержавших спецоперацию на территории Украины. Компания «Роскосмос» также находится под санкциями Запада.