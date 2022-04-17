ЕС предрекли серьезные проблемы из-за санкций против «Роскосмоса»

18 апреля 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

Рогозин предрек ЕС большие проблемы из-за санкций против «Роскосмоса» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа пострадает от инициированных ею санкций против «Роскосмоса» больше, чем российская сторона. Об этом заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, после всех ограничений наступит период восстановления отношений, но Западу придется сотрудничать уже на условиях РФ. «В кого больше попадет снарядов? С моей точки зрения, Европа, которая инициировала эти санкции, пострадает больше, чем „Роскосмос“», — сказал Рогозин в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Он также добавил, что после ограничений настанет пора восстановления отношений. Однако тогда Западу придется работать уже на российских условиях. «Потому что мы теперь будем работать в первую очередь с теми государствами, которые заняли или здравую позицию, или, по крайней мере, нейтральную», — пояснил он. Ранее США ввели санкции против трех предприятий «Роскосмоса». Рогозин назвал ограничения США «санкциями Альцгеймера». Он посоветовал американским властям проверять тех, кто генерирует ограничения, на предмет этой болезни. Позднее госкорпорация сама отказалась от сотрудничества со странами, поставляющими Киеву оружие и оказывающими Украине политическую поддержку. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Европа пострадает от инициированных ею санкций против «Роскосмоса» больше, чем российская сторона. Об этом заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, после всех ограничений наступит период восстановления отношений, но Западу придется сотрудничать уже на условиях РФ. «В кого больше попадет снарядов? С моей точки зрения, Европа, которая инициировала эти санкции, пострадает больше, чем „Роскосмос“», — сказал Рогозин в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Он также добавил, что после ограничений настанет пора восстановления отношений. Однако тогда Западу придется работать уже на российских условиях. «Потому что мы теперь будем работать в первую очередь с теми государствами, которые заняли или здравую позицию, или, по крайней мере, нейтральную», — пояснил он. Ранее США ввели санкции против трех предприятий «Роскосмоса». Рогозин назвал ограничения США «санкциями Альцгеймера». Он посоветовал американским властям проверять тех, кто генерирует ограничения, на предмет этой болезни. Позднее госкорпорация сама отказалась от сотрудничества со странами, поставляющими Киеву оружие и оказывающими Украине политическую поддержку. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.