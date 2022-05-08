08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Поселок в ЯНАО забрал земли Гослесфонда под ИЖС

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги представили генплан Фото:

В Лабытнанги и Харпе Ямало-Ненецкого автономного округа представили единый генеральный план до 2042 года. Часть земель, которые раньше находились в Гослесфонде, будут переданы для индивидуального жилищного строительства, — сообщает пресс-служба администрации Лабытнанги в социальных сетях.

«Данным генпланом узакониваем границу Харпа. Один из главных вопросов — включение в границы Харпа участков, которые раньше находились в Гослесфонде и не были оформлены как земли населенных пунктов. После утверждения генплана харповчане получат право распоряжаться этими участками в целях индивидуального жилищного строительства», — комментирует замначальника департамента градостроительства, землепользования и имущественных отношений Виталий Барилко.

Жители смогут внести свои до 11 мая. Далее генплан будет передан в думу города Лабытнанги для принятия решения об его утверждении.

Ранее URA.RU рассказывали, что Спрос на земельные участки под частные дома на Севере растет. В ЯНАО зафиксированы самые высокие цены на участки.

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В Лабытнанги и Харпе Ямало-Ненецкого автономного округа представили единый генеральный план до 2042 года. Часть земель, которые раньше находились в Гослесфонде, будут переданы для индивидуального жилищного строительства, — сообщает пресс-служба администрации Лабытнанги в социальных сетях. «Данным генпланом узакониваем границу Харпа. Один из главных вопросов — включение в границы Харпа участков, которые раньше находились в Гослесфонде и не были оформлены как земли населенных пунктов. После утверждения генплана харповчане получат право распоряжаться этими участками в целях индивидуального жилищного строительства», — комментирует замначальника департамента градостроительства, землепользования и имущественных отношений Виталий Барилко. Жители смогут внести свои до 11 мая. Далее генплан будет передан в думу города Лабытнанги для принятия решения об его утверждении. Ранее URA.RU рассказывали, что Спрос на земельные участки под частные дома на Севере растет. В ЯНАО зафиксированы самые высокие цены на участки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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