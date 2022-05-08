Поселок в ЯНАО забрал земли Гослесфонда под ИЖС

09 мая 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги представили генплан Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Лабытнанги и Харпе Ямало-Ненецкого автономного округа представили единый генеральный план до 2042 года. Часть земель, которые раньше находились в Гослесфонде, будут переданы для индивидуального жилищного строительства, — сообщает пресс-служба администрации Лабытнанги в социальных сетях. «Данным генпланом узакониваем границу Харпа. Один из главных вопросов — включение в границы Харпа участков, которые раньше находились в Гослесфонде и не были оформлены как земли населенных пунктов. После утверждения генплана харповчане получат право распоряжаться этими участками в целях индивидуального жилищного строительства», — комментирует замначальника департамента градостроительства, землепользования и имущественных отношений Виталий Барилко. Жители смогут внести свои до 11 мая. Далее генплан будет передан в думу города Лабытнанги для принятия решения об его утверждении. Ранее URA.RU рассказывали, что Спрос на земельные участки под частные дома на Севере растет. В ЯНАО зафиксированы самые высокие цены на участки. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

В Лабытнанги и Харпе Ямало-Ненецкого автономного округа представили единый генеральный план до 2042 года. Часть земель, которые раньше находились в Гослесфонде, будут переданы для индивидуального жилищного строительства, — сообщает пресс-служба администрации Лабытнанги в социальных сетях. «Данным генпланом узакониваем границу Харпа. Один из главных вопросов — включение в границы Харпа участков, которые раньше находились в Гослесфонде и не были оформлены как земли населенных пунктов. После утверждения генплана харповчане получат право распоряжаться этими участками в целях индивидуального жилищного строительства», — комментирует замначальника департамента градостроительства, землепользования и имущественных отношений Виталий Барилко. Жители смогут внести свои до 11 мая. Далее генплан будет передан в думу города Лабытнанги для принятия решения об его утверждении. Ранее URA.RU рассказывали, что Спрос на земельные участки под частные дома на Севере растет. В ЯНАО зафиксированы самые высокие цены на участки.