ДНР: из Мариуполя за сутки вышли сотни людей

09 мая 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

На «Азовстали» еще находятся националисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки из Мариуполя эвакуировались 408 человек, включая 65 детей. Людей направили в село Безыменное Новоазовского района, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики. «За минувшие сутки, с 08:00 8 мая до 08:00 9 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 408 человек, включая 65 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — указано в telegram-канале ДНР. Всего с 5 марта из города эвакуировали 29 562 человека. Все они направлены в село Безыменное. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев ранее сообщал, что вооруженные силы России завершили эвакуацию гражданских с металлургического комбината «Азовсталь». Сам Мариуполь ВС России освободили от нацбатальонов, но они продолжают укрываться на территории завода. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

За сутки из Мариуполя эвакуировались 408 человек, включая 65 детей. Людей направили в село Безыменное Новоазовского района, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики. «За минувшие сутки, с 08:00 8 мая до 08:00 9 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 408 человек, включая 65 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — указано в telegram-канале ДНР. Всего с 5 марта из города эвакуировали 29 562 человека. Все они направлены в село Безыменное. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев ранее сообщал, что вооруженные силы России завершили эвакуацию гражданских с металлургического комбината «Азовсталь». Сам Мариуполь ВС России освободили от нацбатальонов, но они продолжают укрываться на территории завода. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.