ВС РФ завершили эвакуацию мирных граждан с «Азовстали»

08 мая 2022 в 00:08 Размер текста - 17 +

Минобороны завершило операцию по эвакуации гражданских с «Азовстали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны России при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершило эвакуацию мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. «Благодаря принятым руководством Российской Федерацией беспрецедентным мерам, при активном участии представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста, сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината „Азовсталь“», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По оценке ведомства, с 5 мая удалось спасти 51 человека. Из них — 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей. 7 мая российская армия спасла одного человека. Уточняется, что спасенные гражданские были переданы представителям международных организаций. Их доставят в избранные места временного размещения. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита». Путин приказал полностью заблокировать завод. Также глава государства согласился привлечь ООН к эвакуации. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Минобороны России при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершило эвакуацию мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. «Благодаря принятым руководством Российской Федерацией беспрецедентным мерам, при активном участии представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста, сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината „Азовсталь“», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По оценке ведомства, с 5 мая удалось спасти 51 человека. Из них — 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей. 7 мая российская армия спасла одного человека. Уточняется, что спасенные гражданские были переданы представителям международных организаций. Их доставят в избранные места временного размещения. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита». Путин приказал полностью заблокировать завод. Также глава государства согласился привлечь ООН к эвакуации. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек.