08 мая 2022

По Екатеринбургу проехала военная техника с символами Z и V. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фотографии героев спецоперации также провезли на бронетехнике парада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На военной технике, проехавшей по Екатеринбургу во время парада в честь Победы 9 мая, заметили символы Z и V, а также фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на параде.

«На наземной технике парада Победы можно увидеть фотографии героев спецоперации и символику Z и V. К примеру, фото младшего сержанта Сергея Марусова и старшего лейтенанта Андрея Шаповалова, которые погибли во время спецоперации РФ на Украине», — передает корреспондент URA.RU.

В Минобороны РФ рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. По словам президента, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Фото:
Фотографии героев показывали и на большом экране парада
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

На военной технике, проехавшей по Екатеринбургу во время парада в честь Победы 9 мая, заметили символы Z и V, а также фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на параде. «На наземной технике парада Победы можно увидеть фотографии героев спецоперации и символику Z и V. К примеру, фото младшего сержанта Сергея Марусова и старшего лейтенанта Андрея Шаповалова, которые погибли во время спецоперации РФ на Украине», — передает корреспондент URA.RU. В Минобороны РФ рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. По словам президента, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...