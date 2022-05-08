По Екатеринбургу проехала военная техника с символами Z и V. Фото, видео

09 мая 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

Фотографии героев спецоперации также провезли на бронетехнике парада Фото: Эдуард Корниенко URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На военной технике, проехавшей по Екатеринбургу во время парада в честь Победы 9 мая, заметили символы Z и V, а также фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на параде. «На наземной технике парада Победы можно увидеть фотографии героев спецоперации и символику Z и V. К примеру, фото младшего сержанта Сергея Марусова и старшего лейтенанта Андрея Шаповалова, которые погибли во время спецоперации РФ на Украине», — передает корреспондент URA.RU. В Минобороны РФ рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. По словам президента, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Фото: Эдуард Корниенко URA.RU Фотографии героев показывали и на большом экране парада Фото: Эдуард Корниенко URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

На военной технике, проехавшей по Екатеринбургу во время парада в честь Победы 9 мая, заметили символы Z и V, а также фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на параде. «На наземной технике парада Победы можно увидеть фотографии героев спецоперации и символику Z и V. К примеру, фото младшего сержанта Сергея Марусова и старшего лейтенанта Андрея Шаповалова, которые погибли во время спецоперации РФ на Украине», — передает корреспондент URA.RU. В Минобороны РФ рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. По словам президента, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.