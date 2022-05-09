Путин: Россия дала отпор агрессии НАТО

Владимир Путин заявил, что страны НАТО не захотели прислушиваться к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Страны Североатлантического Альянса (НАТО) не захотели услышать Россию, из-за чего стране пришлось дать отпор агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Параде Победы в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне.

«Страны НАТО не захотели нас услышать. У них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение», — сказал Путин во время Парада Победы.

Ранее Путин упрекнул НАТО во лжи о мирном характере военного блока. В качестве примера президент привел Ирак, Ливию и Афганистан, которые «на собственном опыте убедились в агрессивных намерениях НАТО». По словам Путина, НАТО фактически обозначила Россию как главного противника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что альянс создан для агрессии.