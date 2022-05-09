В Мариуполе можно не бояться выходить на улицу 9 Мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители освобожденного от националистов украинского города Мариуполь впервые с 2014 года свободно празднуют День Победы. Об этом корреспондентам URA.RU, находящимся на месте событий, рассказала одна из местных жительниц.

«Мы все эти годы не ходили к Вечному огню — просто боялись [националистов]. Георгиевские ленточки прятали, в ящичках. Мне из России привезли российский флаг — я его тоже спрятала», — отметила она в беседе с журналистами.

Жительница также пояснила, что это праздник — «со слезами на глазах». Женщина тепло поблагодарила Россию. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Мариуполе будет проходить парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в будущем, однако сейчас массовое празднование невозможно.

Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее основной целью является спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинской армии и национальных батальонов. На данный момент российская армия освободила значительные районы ДНР и ЛНР, Херсонская и большая часть Запорожской области также контролируются ВС РФ Мариуполь освободили в конце апреля этого года.

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