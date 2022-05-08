Концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Театральной площади Челябинска вечером 9 мая, передает с места событий корреспондент URA.RU. Хедлайнерами стали Александр Маршал и Олег Газманов, вел праздничную программу народный артист России Алексей Кравченко.
На площади собрались тысячи челябинцев и гостей столицы Южного Урала, настоящее людское море. Среди них были также глава региона Алексей Текслер с супругой. В какой-то момент люди стали подпевать исполнителям. Кроме звезд эстрады, на сцену вышли солисты театра «Геликон-Опера» Игорь Морозов и Алексей Тихомиров, музыкант Сергей Войтенко, архимандрит Гермоген.
Перед этим в Челябинске прошел парад Победы, после которого зрители смогли осмотреть выставку военной техники, оставшейся на некоторое время на площади Революции. Еще одним масштабным событием стало шествие Бессмертного полка, в котором приняли участие более 120 тысяч человек. В одном строю по городу прошагали обычные люди, миллионеры, руководители силовых структур. О своих предках, воевавших на фронте, рассказали также губернатор Алексей Текслер с семьей. Завершит праздничную программу фейерверк, ради которого с 20:00 до 23:00 перекроют улицы областного центра.
Концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Театральной площади Челябинска вечером 9 мая, передает с места событий корреспондент URA.RU. Хедлайнерами стали Александр Маршал и Олег Газманов, вел праздничную программу народный артист России Алексей Кравченко. На площади собрались тысячи челябинцев и гостей столицы Южного Урала, настоящее людское море. Среди них были также глава региона Алексей Текслер с супругой. В какой-то момент люди стали подпевать исполнителям. Кроме звезд эстрады, на сцену вышли солисты театра «Геликон-Опера» Игорь Морозов и Алексей Тихомиров, музыкант Сергей Войтенко, архимандрит Гермоген. Перед этим в Челябинске прошел парад Победы, после которого зрители смогли осмотреть выставку военной техники, оставшейся на некоторое время на площади Революции. Еще одним масштабным событием стало шествие Бессмертного полка, в котором приняли участие более 120 тысяч человек. В одном строю по городу прошагали обычные люди, миллионеры, руководители силовых структур. О своих предках, воевавших на фронте, рассказали также губернатор Алексей Текслер с семьей. Завершит праздничную программу фейерверк, ради которого с 20:00 до 23:00 перекроют улицы областного центра.