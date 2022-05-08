Газманов и Маршал сорвали овации челябинцев. Фото

09 мая 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Олег Газманов стал главной звездой праздника Победы в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Театральной площади Челябинска вечером 9 мая, передает с места событий корреспондент URA.RU. Хедлайнерами стали Александр Маршал и Олег Газманов, вел праздничную программу народный артист России Алексей Кравченко. На площади собрались тысячи челябинцев и гостей столицы Южного Урала, настоящее людское море. Среди них были также глава региона Алексей Текслер с супругой. В какой-то момент люди стали подпевать исполнителям. Кроме звезд эстрады, на сцену вышли солисты театра «Геликон-Опера» Игорь Морозов и Алексей Тихомиров, музыкант Сергей Войтенко, архимандрит Гермоген. Перед этим в Челябинске прошел парад Победы, после которого зрители смогли осмотреть выставку военной техники, оставшейся на некоторое время на площади Революции. Еще одним масштабным событием стало шествие Бессмертного полка, в котором приняли участие более 120 тысяч человек. В одном строю по городу прошагали обычные люди, миллионеры, руководители силовых структур. О своих предках, воевавших на фронте, рассказали также губернатор Алексей Текслер с семьей. Завершит праздничную программу фейерверк, ради которого с 20:00 до 23:00 перекроют улицы областного центра. Стихи о войне читал ведущий Александр Кравченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Театральную площадь заполнило море людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Александр Маршал исполнил песню на «На безымянной высоте» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU И целый ряд своих песен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Постепенно на площади стемнело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наконец, зрители дождались главного события концерта. На сцене появился Олег Газманов. Он, открыв программу песней «Ночи и дни», за которой последовали фронтовые песни. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» .

Концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Театральной площади Челябинска вечером 9 мая, передает с места событий корреспондент URA.RU. Хедлайнерами стали Александр Маршал и Олег Газманов, вел праздничную программу народный артист России Алексей Кравченко. На площади собрались тысячи челябинцев и гостей столицы Южного Урала, настоящее людское море. Среди них были также глава региона Алексей Текслер с супругой. В какой-то момент люди стали подпевать исполнителям. Кроме звезд эстрады, на сцену вышли солисты театра «Геликон-Опера» Игорь Морозов и Алексей Тихомиров, музыкант Сергей Войтенко, архимандрит Гермоген. Перед этим в Челябинске прошел парад Победы, после которого зрители смогли осмотреть выставку военной техники, оставшейся на некоторое время на площади Революции. Еще одним масштабным событием стало шествие Бессмертного полка, в котором приняли участие более 120 тысяч человек. В одном строю по городу прошагали обычные люди, миллионеры, руководители силовых структур. О своих предках, воевавших на фронте, рассказали также губернатор Алексей Текслер с семьей. Завершит праздничную программу фейерверк, ради которого с 20:00 до 23:00 перекроют улицы областного центра.