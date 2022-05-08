08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Газманов и Маршал сорвали овации челябинцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинск, концерт 9 мая
Олег Газманов стал главной звездой праздника Победы в Челябинске Фото:

Концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Театральной площади Челябинска вечером 9 мая, передает с места событий корреспондент URA.RU. Хедлайнерами стали Александр Маршал и Олег Газманов, вел праздничную программу народный артист России Алексей Кравченко.

На площади собрались тысячи челябинцев и гостей столицы Южного Урала, настоящее людское море. Среди них были также глава региона Алексей Текслер с супругой. В какой-то момент люди стали подпевать исполнителям. Кроме звезд эстрады, на сцену вышли солисты театра «Геликон-Опера» Игорь Морозов и Алексей Тихомиров, музыкант Сергей Войтенко, архимандрит Гермоген.

Перед этим в Челябинске прошел парад Победы, после которого зрители смогли осмотреть выставку военной техники, оставшейся на некоторое время на площади Революции. Еще одним масштабным событием стало шествие Бессмертного полка, в котором приняли участие более 120 тысяч человек. В одном строю по городу прошагали обычные люди, миллионеры, руководители силовых структур. О своих предках, воевавших на фронте, рассказали также губернатор Алексей Текслер с семьей. Завершит праздничную программу фейерверк, ради которого с 20:00 до 23:00 перекроют улицы областного центра.

Челябинск, концерт 9 мая
Стихи о войне читал ведущий Александр Кравченко
Фото:
Челябинск, концерт 9 мая
Театральную площадь заполнило море людей
Фото:
Челябинск, концерт 9 мая
Александр Маршал исполнил песню на «На безымянной высоте»
Фото:
Челябинск, концерт 9 мая
И целый ряд своих песен
Фото:
Челябинск, концерт 9 мая
Постепенно на площади стемнело
Фото:
Челябинск, концерт 9 мая
Наконец, зрители дождались главного события концерта. На сцене появился Олег Газманов. Он, открыв программу песней «Ночи и дни», за которой последовали фронтовые песни.
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

Концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Театральной площади Челябинска вечером 9 мая, передает с места событий корреспондент URA.RU. Хедлайнерами стали Александр Маршал и Олег Газманов, вел праздничную программу народный артист России Алексей Кравченко. На площади собрались тысячи челябинцев и гостей столицы Южного Урала, настоящее людское море. Среди них были также глава региона Алексей Текслер с супругой. В какой-то момент люди стали подпевать исполнителям. Кроме звезд эстрады, на сцену вышли солисты театра «Геликон-Опера» Игорь Морозов и Алексей Тихомиров, музыкант Сергей Войтенко, архимандрит Гермоген. Перед этим в Челябинске прошел парад Победы, после которого зрители смогли осмотреть выставку военной техники, оставшейся на некоторое время на площади Революции. Еще одним масштабным событием стало шествие Бессмертного полка, в котором приняли участие более 120 тысяч человек. В одном строю по городу прошагали обычные люди, миллионеры, руководители силовых структур. О своих предках, воевавших на фронте, рассказали также губернатор Алексей Текслер с семьей. Завершит праздничную программу фейерверк, ради которого с 20:00 до 23:00 перекроют улицы областного центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...