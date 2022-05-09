МИД Польши признал серьезность нападения на посла РФ в Варшаве

09 мая 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

В Польше наблюдают за ситуацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство иностранных дел Польши обеспокоено сложившейся ситуацией с нападением на российского посла в Варшаве. Такое заявление сделал пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина. «Мы осознаем серьезность ситуации. Наблюдаем за ней», — коротко прокомментировал он, информацию приводит РИА «Новости». 9 мая, во время возложения цветов на кладбище советских солдат, посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. При этом рядом завязались несколько потасовок, пишет MK.RU . Андрееву, его жене и коллегам по диппредставительству не дали пройти к военному мемориалу, добавляет Nation News. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала этот инцидент. Она заявила, что происходящее — очередное доказательство того, что неонацизм процветает в Европе, и Запад пытается реинкарнировать фашизм. Следственный комитет РФ установит обстоятельства нападения на посла России в Польше. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Министерство иностранных дел Польши обеспокоено сложившейся ситуацией с нападением на российского посла в Варшаве. Такое заявление сделал пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина. «Мы осознаем серьезность ситуации. Наблюдаем за ней», — коротко прокомментировал он, информацию приводит РИА «Новости». 9 мая, во время возложения цветов на кладбище советских солдат, посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. При этом рядом завязались несколько потасовок, пишет MK.RU. Андрееву, его жене и коллегам по диппредставительству не дали пройти к военному мемориалу, добавляет Nation News. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала этот инцидент. Она заявила, что происходящее — очередное доказательство того, что неонацизм процветает в Европе, и Запад пытается реинкарнировать фашизм. Следственный комитет РФ установит обстоятельства нападения на посла России в Польше.