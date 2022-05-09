СК РФ расследует нападение на посла России в Польше

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Последствия пожара в кино-концертном театре
СК РФ установит причастных к нападению на посла России в Польше Фото:

Следственный комитет РФ установит обстоятельства нападения на посла России в Польше Сергея Андреева. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Следователям поручено во взаимодействии с Министерством иностранных дел России установить все обстоятельства противоправного, циничного поступка пронацистских последователей, установить причастных и принять меры к их привлечению к уголовной ответственности», — сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. Ранее неизвестные облили посла России в Польше краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Андреев отреагировал на нападение спокойно. После инцидента он был вынужден покинуть место происшествия в сопровождении полицейских. Возложить венок Андрееву не удалось.

Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест из-за нападения на посла России. В ведомстве заявили, что польские власти потакают «неонацистским молодчикам». Андреев также обвинил власти Варшавы в отсутствии порядка, отмечает Pravda.Ru.

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Следственный комитет РФ установит обстоятельства нападения на посла России в Польше Сергея Андреева. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Следователям поручено во взаимодействии с Министерством иностранных дел России установить все обстоятельства противоправного, циничного поступка пронацистских последователей, установить причастных и принять меры к их привлечению к уголовной ответственности», — сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. Ранее неизвестные облили посла России в Польше краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Андреев отреагировал на нападение спокойно. После инцидента он был вынужден покинуть место происшествия в сопровождении полицейских. Возложить венок Андрееву не удалось. Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест из-за нападения на посла России. В ведомстве заявили, что польские власти потакают «неонацистским молодчикам». Андреев также обвинил власти Варшавы в отсутствии порядка, отмечает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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