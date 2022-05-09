СК РФ расследует нападение на посла России в Польше

09 мая 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

СК РФ установит причастных к нападению на посла России в Польше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственный комитет РФ установит обстоятельства нападения на посла России в Польше Сергея Андреева. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Следователям поручено во взаимодействии с Министерством иностранных дел России установить все обстоятельства противоправного, циничного поступка пронацистских последователей, установить причастных и принять меры к их привлечению к уголовной ответственности», — сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. Ранее неизвестные облили посла России в Польше краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Андреев отреагировал на нападение спокойно. После инцидента он был вынужден покинуть место происшествия в сопровождении полицейских. Возложить венок Андрееву не удалось. Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест из-за нападения на посла России. В ведомстве заявили, что польские власти потакают «неонацистским молодчикам». Андреев также обвинил власти Варшавы в отсутствии порядка , отмечает Pravda.Ru. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Следственный комитет РФ установит обстоятельства нападения на посла России в Польше Сергея Андреева. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Следователям поручено во взаимодействии с Министерством иностранных дел России установить все обстоятельства противоправного, циничного поступка пронацистских последователей, установить причастных и принять меры к их привлечению к уголовной ответственности», — сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. Ранее неизвестные облили посла России в Польше краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Андреев отреагировал на нападение спокойно. После инцидента он был вынужден покинуть место происшествия в сопровождении полицейских. Возложить венок Андрееву не удалось. Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест из-за нападения на посла России. В ведомстве заявили, что польские власти потакают «неонацистским молодчикам». Андреев также обвинил власти Варшавы в отсутствии порядка, отмечает Pravda.Ru.