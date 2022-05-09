Global Times: Байден перекладывает вину за свою глупость на РФ

Администрация Джо Байдена обвинять Россию и президента РФ Владимира Путина в скачках цен в США Фото: Patrick Semansky AP/TASS

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Администрация американского президента Джо Байдена обвиняет Россию во всех внутренних проблемах страны, чтобы набрать очков перед выборами. Об этом пишет иностранное издание Global Times.

«Когда в июле и августе инфляция в США ускорилась, мир услышал рассказ Байдена: не беспокойтесь об экономике, инфляция в США всего лишь преходящая. Инфляция достигла максимума за 40 лет, а администрация Байдена быстро придумала обвинять Россию и президента РФ Владимира Путина в скачках цен. Администрации Байдена пора тщательно подумать о тарифах на инфляцию в США и прекратить заниматься дезинформацией», — отмечается в статье.

Кроме того, сообщается, что рейтинг Байдена в США стремительно упал до 40%, а до новых выборов всего полгода. При этом, «именно глупость правительства США и неумелое управление экономикой стали причиной трудностей». В материале уточняется, что цены на самые разные товары в американских их супермаркетах продолжают расти.

Ранее американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал президента США «беспрецедентной катастрофой». Он обвинил американского лидера в обрушении фондового рынка, нехватке продовольствия, росте числа убийств, инфляции.

Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и националистов. Они коснулись банковского, экономического и энергетического секторов. В итоге ограничения, направленные против РФ, сыграли против Европы и США. В странах растет инфляция, нарушаются системы расчетов и логистики.

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