Власти Крыма опровергли информацию о взрыве на Крымском мосту

09 мая 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

В Крыму назвали фейком информацию о взрыве на Крымском мосту Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Информацию о якобы взрыве на Крымском мосту опровергли власти Крыма, такое сообщение назвали очередным фейком украинской пропаганды. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «Украина решила своими фейками испортить крымчанам светлый праздник Победы. Не выйдет. Крымский мост вечером засияет праздничными огнями, а салют в городах-героях Севастополь и Керчь и в городе воинской славы Феодосии озарит крымское небо», — прокомментировал журналистам информацию о ЧП на Крымском мосту, которую распространяли в украинском новостном сегменте Крючков, передает РИА «Новости». Он добавил, что «уже скоро, очень скоро, праздник Победы вернется и в города-герои Одесса и Киев». Он считает, что все новости украинской «диванной армии» по Крымскому мосту являются подлым фейком, а видеоролик монтажом. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Информацию о якобы взрыве на Крымском мосту опровергли власти Крыма, такое сообщение назвали очередным фейком украинской пропаганды. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «Украина решила своими фейками испортить крымчанам светлый праздник Победы. Не выйдет. Крымский мост вечером засияет праздничными огнями, а салют в городах-героях Севастополь и Керчь и в городе воинской славы Феодосии озарит крымское небо», — прокомментировал журналистам информацию о ЧП на Крымском мосту, которую распространяли в украинском новостном сегменте Крючков, передает РИА «Новости». Он добавил, что «уже скоро, очень скоро, праздник Победы вернется и в города-герои Одесса и Киев». Он считает, что все новости украинской «диванной армии» по Крымскому мосту являются подлым фейком, а видеоролик монтажом.