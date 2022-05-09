Боксер из ХМАО погиб на Украине

Иван Пахтышев погиб на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Ханты-Мансийского автономного округа Иван Пахтышев погиб во время спецоперации на Украине. Уроженец Кондинского района входил в состав сборной Югры по боксу, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«Иван Пахтышев родился в 1997 году в селе Кама Кондинского района в многодетной семье. Более пяти лет входил в состав сборной Югры, победитель и призер региональных и всероссийских соревнований. Прощание с Иваном пройдет в Кондинском районе», — сообщили в департаменте.

Власти ХМАО обещали помочь близким 25-летнего военнослужащего. В школе, где он учился, организуют уголок памяти Пахтышева.

Ранее URA.RU рассказывало, что спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей.

Молодой человек входил в сборную региона по боксу Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа в соцсети «Вконтакте»

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