Итальянский политолог назвал два сценария окончания спецоперации

Главными сторонами конфликта на Украине являются США и Россия, считает Тиберио Грациани Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация РФ на Украине может закончиться перемирием, но это не остановит противостояние между Россией и США, либо будет подписано соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое определит изменения в регионе. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

«Очевидно, что сценарии будут зависеть от военного исхода текущего столкновения. Однако анализируя текущее состояние ситуации и принимая во внимание, что реальными действующими лицами являются США и Российская Федерация, можно предположить несколько сценариев. Первый — патовая ситуация, характеризующаяся фактическим перемирием, но обреченная на продолжение с течением времени. Второй — соглашение между данными сторонами, направленное на восстановление нового регионального баланса, характеризующегося территориальным перераспределением», — сказал Тиберио Грациани.

Как отметил итальянский политолог, для НАТО было бы выгодно разделение Украины на несколько частей и распределить ее между ее соседями, которые входят в Североатлантический альянс. Однако, подчеркнул собеседник агентства, такое развитие событий грозит большой войной в Восточной Европе. «Разделение Украины на несколько частей могло бы стать потенциальной целью НАТО, которая, задействуя различные националистические настроения некоторых соседних стран, входящих в Атлантический альянс, логически выиграла бы, позволив себе дальнейшее расширение. Однако такое развитие событий, даже если оно укладывается в рамки стратегии создания дуг кризиса и фрагментации государственных образований, которой часто придерживаются великие державы, как, например, в случае с Ближним Востоком, я не считаю вероятным, поскольку в этом случае большая территория Восточной Европы может превратиться в большое поле боя», — уточнил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины признавали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. МИД РФ также заявило, что мирные переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации.

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