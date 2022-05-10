Минобороны РФ: ВСУ совершили новую провокацию по сценарию Бучи

11 мая 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

ВСУ расстреляли шесть гражданских машин с белыми флагами, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели очередную провокацию по «бучинскому сценарию» в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России. «По имеющейся достоверной информации, в Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по „бучинскому“ сценарию», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Как сообщает ведомство, ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами, зафиксировав все на фото и видео. Также в Белой Кринице Херсонской области украинские войска нанесли артиллерией несколько ударов по позициям Вооруженных сил России с целью вызова ответного огня по жилым домам с мирными жителями, сообщили в министерстве. Уточняется, что для фиксации якобы неизбирательных ударов РФ по гражданским в Белой Кринице присутствовали журналисты из Норвегии. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так Минобороны РФ сообщало о подготовке ВСУ к провокациям во Львовской и Волынской областях. Кроме того, СБУ готовила провокации с химоружием в Херсонской и Днепропетровской областях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели очередную провокацию по «бучинскому сценарию» в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России. «По имеющейся достоверной информации, в Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по „бучинскому“ сценарию», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Как сообщает ведомство, ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами, зафиксировав все на фото и видео. Также в Белой Кринице Херсонской области украинские войска нанесли артиллерией несколько ударов по позициям Вооруженных сил России с целью вызова ответного огня по жилым домам с мирными жителями, сообщили в министерстве. Уточняется, что для фиксации якобы неизбирательных ударов РФ по гражданским в Белой Кринице присутствовали журналисты из Норвегии. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так Минобороны РФ сообщало о подготовке ВСУ к провокациям во Львовской и Волынской областях. Кроме того, СБУ готовила провокации с химоружием в Херсонской и Днепропетровской областях.