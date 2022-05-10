Юристы сообщили об индексации пенсий в июне

11 мая 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

Индексация пенсий пройдет уже в июне 2022 года, пообещали юристы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые российские пенсионеры получат прибавку к пенсии уже с 1 июня. Об этом рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. «Это касается тех, кто уволился с работы в феврале этого года. Напомню, что в феврале были массово проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам до уровня 8,6%. Те, кто еще работал тогда, эту прибавку не получили, но если они уволились в этом же месяце, то с 1 июня этого года их страховые пенсии проиндексируют на 8,6%», — рассказала Петрикова порталу Life . Помимо этого, отметили юристы, пенсионеры, достигшие в июне 80-летнего возраста получат повышение фиксированной выплаты на 100%. Так, их пенсия увеличится на 6564 рубля 31 копейку. Такую же прибавку получат и инвалиды, которым в июне будет присвоена первая группа, добавили в издании. Ранее правительство России представило президенту страны Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. До этого глава государства самостоятельно заявлял о необходимости индексации не только размеров пенсий, но и социальных выплат, а также заработной платы россиян. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Некоторые российские пенсионеры получат прибавку к пенсии уже с 1 июня. Об этом рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. «Это касается тех, кто уволился с работы в феврале этого года. Напомню, что в феврале были массово проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам до уровня 8,6%. Те, кто еще работал тогда, эту прибавку не получили, но если они уволились в этом же месяце, то с 1 июня этого года их страховые пенсии проиндексируют на 8,6%», — рассказала Петрикова порталу Life. Помимо этого, отметили юристы, пенсионеры, достигшие в июне 80-летнего возраста получат повышение фиксированной выплаты на 100%. Так, их пенсия увеличится на 6564 рубля 31 копейку. Такую же прибавку получат и инвалиды, которым в июне будет присвоена первая группа, добавили в издании. Ранее правительство России представило президенту страны Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. До этого глава государства самостоятельно заявлял о необходимости индексации не только размеров пенсий, но и социальных выплат, а также заработной платы россиян.