В Курганской области за один день горели более 1,5 тысячи домов

В Курганской области пожар затронул 1 500 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

На территории Курганской области 10 мая пожарным пришлось тушить огонь возле полутора тысяч домов. В трех районах области эвакуировали более 300 жителей. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Курганской области.

«В Зауралье сотрудники МЧС России продолжают отстаивать у огня жилые дома и поселки. Только за 10 мая пожарно-спасательным подразделениям удалось пресечь распространение огня на более полутора тысяч жилых домов», — говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства. Превентивную эвакуацию провели в дачных поселках и деревнях Каргапольского, Кетовского и Юргамышского районов.

По информации спасателей, свыше 300 жителей из опасных мест были заранее вывезены в пункты временного размещения. Часть людей временно переехали к родственникам. Пожарные не только тушили горевшие дома и постройки, но и поливали водой ближайшие строения во избежание их возгорания.

Практически все сотрудники МЧС области работают на опасных участках. Число тушащих пожары достигло 1400 человек. В настоящее время (22:00 местного времени) пострадали 36 домов, угрозы населенным пунктам нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области эвакуировали жителей двух поселков. Также власти вернули действие режима ЧС из-за пожаров на территории всей области.