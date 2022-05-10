В Курганской области пройдет первый крупный майский дождь

Дождь пройдет 13 мая Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и некоторых муниципалитетах региона 13 мая, по прогнозу, выпадет четверть месячной нормы осадков. Информация об осадках размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Курган, пятница, 13 мая. Осадки, мм: 10,9. <…> Целинное, пятница, 13 мая. Осадки, мм: 11,4. <…> Звериноголовское, пятница, 13 мая. Осадки, мм: 10», - указано на сайте.

Ожидается, что в остальных муниципалитетах Курганской области, по данным синоптиков, количество осадков будет ниже 10 мм. В Кургане месячная норма осадков для мая составляет 38 мм.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что в мае в городе выпадет от 16 до 22 мм осадков. При этом он отмечал, что курганцам не стоит ждать теплого мая.

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