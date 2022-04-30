День Победы в Кургане пройдет без дождя

9 мая ожидается теплая погода без осадков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области в День Победы ожидается теплая погода, без весомых осадков. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В День Победы температура составит +13…+17 градусов, без существенных осадков», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна».

По прогнозам синоптика вероятность теплого мая в Кургане крайне низкая, жары ждать не стоит. Средняя температура мая составит +13 градусов, что в пределах нормы. В течение месяца 16 дней температура будет ниже нормы и 15 дней выше нормы. Тепло и холод будут чередоваться в течение месяца. В Кургане выпадет от 16 до 22 мм осадков, что меньше нормы в два раза (38 мм).