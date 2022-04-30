30 апреля 2022
29 апреля 2022

День Победы в Кургане пройдет без дождя

© Служба новостей «URA.RU»
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День Победы Курган, площадь ленина, день победы
9 мая ожидается теплая погода без осадков Фото:

В Курганской области в День Победы ожидается теплая погода, без весомых осадков. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В День Победы температура составит +13…+17 градусов, без существенных осадков», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна».

По прогнозам синоптика вероятность теплого мая в Кургане крайне низкая, жары ждать не стоит. Средняя температура мая составит +13 градусов, что в пределах нормы. В течение месяца 16 дней температура будет ниже нормы и 15 дней выше нормы. Тепло и холод будут чередоваться в течение месяца. В Кургане выпадет от 16 до 22 мм осадков, что меньше нормы в два раза (38 мм).

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В Курганской области в День Победы ожидается теплая погода, без весомых осадков. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «В День Победы температура составит +13…+17 градусов, без существенных осадков», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна». По прогнозам синоптика вероятность теплого мая в Кургане крайне низкая, жары ждать не стоит. Средняя температура мая составит +13 градусов, что в пределах нормы. В течение месяца 16 дней температура будет ниже нормы и 15 дней выше нормы. Тепло и холод будут чередоваться в течение месяца. В Кургане выпадет от 16 до 22 мм осадков, что меньше нормы в два раза (38 мм).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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