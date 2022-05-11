Пентагон признался, что долго готовил Украину к войне с Россией

США поставляли Украине оружие задолго до спецоперации РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США задолго до начала спецоперации РФ поставляли оружие на Украину, тем самым подготовляя ее к столкновению с РФ. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

«Администрация (президента США Джо — прим. Ред.) Байдена поставляла оружие задолго до. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием… Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники, на самом деле, помогли подготовить украинцев», — приводит телеканал слова Кирби.

Россия начала спецоперацию по защите жителей Луганской и Донецкой народной республик 24 февраля. На данный момент освобождены значительные территории ЛНР и ДНР. Кроме того, российские военные взяли под свой контроль город Попасная — стратегически важную точку, которая позволит добраться до треугольника «Северодонецк — Лисичанск — Рубежное».

Украине активно помогают страны Европы и США — как финансово, так и поставками оружия. В частности, Штаты отправят туда беспилотники и ракеты с лазерным наведением на сумму 136 миллионов долларов. Президент США Джо Байден уже одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 млн долларов.

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