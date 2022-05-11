Аналитик Михайлов: Зеленский готовит большую военную провокацию

Владимир Зеленский может повысить градус противостояния с РФ с помощью военной провокации Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Чтобы Евросоюз быстрее рассматривал вопрос о вступлении Украины, президент Владимир Зеленский может устроить военную провокацию для усиления градуса противостояния с Россией, что повысит политическое давление на лидеров ЕС. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Для усиления политического эффекта, чтобы в Евросоюзе быстрее шевелились [принять Украину в ЕС], возможно Зеленскому действительно придется провести военную локальную операцию, попытку контрнаступления, либо большую военную провокацию, которая просто повысит градус противостояния и привлечет дополнительное внимание Евросоюза», — Александр Михайлов.

По мнению эксперта, ВСУ может устроить провокацию с объектами атомной энергетики. «Здесь стоит опасаться провокации, связанной с применением средств массового поражения. Тех же самых объектов атомной инфраструктуры, объектов электроинфраструктуры, гидроинфраструктуры, либо применения на каких-то ограниченных локальных участках местности химических боеприпасов с целью проведения информационных кампаний», — уточнил собеседник агентства.

Как отметил Михайлов, любые провокации, которые совершат вооруженные силы Украины, будут спланированы генералами западных стран. «Нам придется просчитывать любые, даже самые опасные, военные решения со стороны Запада и подчиненной ему Украины. И военная операция, которая может начаться, она будет спланирована представителями генштабов Британии и США, прежде всего. Плюс поддержка спутниковой группировки с получением нужных разведданых и при участии инфраструктуры восточноевропейских государств НАТО. Это будет не украинская операция», — подчеркнул военный аналитик.

Российская спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин принял такое решение, чтобы защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что Служба безопасности Украины намеревается совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом ВС РФ.

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