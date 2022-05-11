Hyatt досрочно передает УГМК управление отелями Екатеринбурга

«Дочка» УГМК будет управлять отелями с 12 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания Hyatt International Corporation раньше срока приостанавливает операционное управление отелями Hyatt Regency и Hyatt Place в Екатеринбурге. С 12 мая заниматься этим будет дочерняя структура УГМК «Хотел Девелопмент Компани», сообщили URA.RU в компании.

«Hyatt International Corporation временно приостанавливает операционное управление отелями на территории России с 12 мая 2022 года. Управление отелями Hyatt Regency (Хаятт Ридженси) и Hyatt Place (Хаятт Плейс) в Екатеринбурге передается российским специалистам компании ООО „Хотел Девелопмент Компани“, которая является собственником данных отелей», — говорится в сообщении «Хотел Девелопмент Компани».

В компании отмечают, что оба отеля продолжают работу в прежнем формате и сохраняют бренды. Прежние контракты не расторгаются.

«Все действующие соглашения с отелями Hyatt Regency/Hyatt Place Екатеринбург остаются в силе, поскольку юридическое лицо остается прежним (ООО „Хотел Девелопмент Компани“). Все мероприятия, запланированные в отелях Hyatt Regency/Hyatt Place Екатеринбург, и договоренности остаются в силе. Названия отелей также не меняются», — добавили в компании.

Ранее называлась другая дата передачи управления — 14 мая. «Хотел Девелопмент Компани» называлась собственником пятитзвездочного Hyatt Regency Ekaterinburg и арендатором четырехзвездочного Hyatt Place Ekaterinburg. Согласно данным базы СБИС, собственником 96% ООО «Хотел Девелопмент Компани» является «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК).

Ранее Hyatt hotels Corporation разорвал контракты и прекратил сотрудничество с отелями Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park в Москве и Hyatt Regency Sochi в Сочи. Корпорация начала расторгать контракты с российскими отелями из-за спецоперации России на Украине.

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