В Кремле оценили просьбу Херсонской области вступить в РФ

11 мая 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что решение о вступлении Херсонской области должно быть легитимным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение о вступлении Херсонской области в состав России должны принимать жители региона, также вопрос должны оценить юристы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Быть или не быть такому обращению должны решать жители Херсонской области и определять свою судьбу. И конечно, это вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами. Подобные судьбоносные решения должны иметь четкое юридическое обоснование, абсолютно легитимное, как это было с Крымом», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о планах региона обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять территорию в состав РФ. Херсонская область уже начала переходить на расчеты в рублях, передает «Утро.ру». Также жителям будут выдавать российские паспорта, сообщает Пятый канал. Херсонскую область контролируют российские военные в связи со спецоперацией РФ на Украине. Целью спецоперации является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал Путин. Президент отмечал, что оккупация Украины не входит в задачи РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Решение о вступлении Херсонской области в состав России должны принимать жители региона, также вопрос должны оценить юристы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Быть или не быть такому обращению должны решать жители Херсонской области и определять свою судьбу. И конечно, это вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами. Подобные судьбоносные решения должны иметь четкое юридическое обоснование, абсолютно легитимное, как это было с Крымом», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о планах региона обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять территорию в состав РФ. Херсонская область уже начала переходить на расчеты в рублях, передает «Утро.ру». Также жителям будут выдавать российские паспорта, сообщает Пятый канал. Херсонскую область контролируют российские военные в связи со спецоперацией РФ на Украине. Целью спецоперации является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал Путин. Президент отмечал, что оккупация Украины не входит в задачи РФ.