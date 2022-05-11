После отмены концерта ДДТ курганцы устроят свой концерт, чтобы отметить юбилей Юрия Шевчука Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский музыкант Владимир Бедерин выступит 16 мая на акустическом концерте с песнями рок-группы ДДТ после того, как сами ДДТ отменили концерт в Курганской филармонии, назначенный на 11 мая. Он будет приурочен к юбилею лидера группы Юрия Шевчука, сообщил руководитель курганского музыкального проекта «Квартирник 45» Роман Можельский.

«Многим из вас известно, что концерт группы ДДТ и Юрия Шевчука отменили в Тюмени и Кургане. 16 мая у Юрия Шевчука юбилей, ему исполняется 65 лет. Поэтому мы с Вовой хотим устроить утешительный концерт в этот самый день», — рассказал Можельский в видеообращении, опубликованном в группе проекта «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте».

Концерт состоится в 19.00 на сцене в Центральном парке культуры и отдыха. «Споем наши любимые песни Юрия Шевчука, отдохнем душой и телом», — заявил Бедерин.

Ранее URA.RU сообщало, что концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Кургане 11 мая, отменили за несколько дней до выступления. Изначально концерт планировали провести в апреле 2020 года, но его неоднократно переносили из-за ситуации с COVID. В связи с этим некоторые жители Кургана столкнулись с проблемами при сдаче билетов. Позже Шевчук заявил, что не приедет с концертами на Урал, «пока эта ситуация в стране не закончится».