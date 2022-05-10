Эксперт назвала причины назначения главы Росстата рязанским врио

Врио главы Рязанской области Павлу Малкову на новом посту помогут знания, полученные в школе губернаторов, считает политолог Алена Август Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе

Врио губернатора Рязанской области 42-летний Павел Малков зарекомендовал себя на федеральном уровне как управленец с современным подходом к решению проблем и высокой работоспособностью. У него есть опыт, который поможет исправить ситуацию в регионе, считает политтехнолог Алена Август.

«С 2018 года Малков возглавлял Росстат, и эта работа похожа на работу снайпера — нельзя ошибиться, потому что на данные ведомства опираются при разработке социально-экономических программ. Назначение Малкова — в тренде обновления губернаторского корпуса. Ему 40 лет, и он готов работать, выстраивать отношения с региональными элитами и жителями», — отметила Август.

Эксперт полагает, что у Малкова «хороший задел». «Он — выпускник школы губернаторов и не раз отрабатывал ситуации реагирования и решения проблем социального и экономического плана. Выпускники этой школы показывают высокую работоспособность и современный подход к решению задач», — сказала политолог.

Указом президента РФ руководитель Росстата Малков 10 мая назначен врио губернатора Рязанской области. Владимир Путин встретился с Малковым. Во время личной беседы врио губернатора пообещал главе государства в течение месяца разработать стратегию развития области.

Малков — уроженец Саратовской области. Он окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». После прошел переподготовку на государственного управленца, обучение в РАНХиГС по программе MBA. Ранее Малков был замминистра экономического развития и торговли Саратовской области, в 2012 году исполнял обязанности губернатора региона. После работал в Минэкономразвития РФ, а в декабре 2018 года возглавил Федеральную службу государственной статистики. Малков является выпускником четвертого потока «школы губернаторов».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов решил не участвовать в следующих выборах главы субъекта РФ. Прямые выборы губернаторов пройдут осенью 2022 года в 14 регионах.

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