Лесной пожар под Екатеринбургом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Горящий лес в поселке Безречный в Березовском городском округе (Свердловская область) сняли на видео с тепловизора-квадрокоптера. Снимками пожара с URA.RU поделились в «Авиалесоохране». Возгорание началось еще 9 мая около 15 часов, однако потушить его не могут до сих пор.

«На пожаре работают 33 человека из уральской авиабазы, МЧС и арендаторов, а также бульдозер, трал, трактор с плугом. Дополнительно в проливке кромки пожара принимают участие 50 курсантов МЧС с ранцевыми огнетушителями», — сообщили URA.RU в минприроды Свердловской области.

Площадь пожара составляет 64 га, однако открытого огня нет: остался очаг низового пожара, тлеет лесная подстилка. В Минприроды региона добавили, что дознаватели МЧС ищут виновника возгорания.

Вот так горящий лес видит объектив видеокамеры и человеческий глаз… Фото: «Авиалесоохрана»

…а такая картинка получается на квадрокоптере-тепловизоре Фото: «Авиалесоохрана»

Фото: «Авиалесоохрана»

Фото: «Авиалесоохрана»

Фото: «Авиалесоохрана»

URA.RU ведет онлайн с актуальными пожарами в регионе. К утру 11 мая в Свердловской области площадь пожаров составила 1500 га, регион оказался на пятом месте по площади возгораний в России. Весь день жители Екатеринбурга жаловались на сильный смог и запах гари.