Крупный пожар под Екатеринбургом не могут потушить третьи сутки

На пожаре работают 33 спасателя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Свердловские спасатели третий день тушат пожар в поселке Безречный под Екатеринбургом. Пожар был зарегистрирован 9 мая, на 11 мая общая площадь возгорания составляет 64 гектара. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. URA.RU ведет онлайн с актуальными пожарами в регионе.

«На текущий момент в лесу остался очаг низового пожара, тлеет лесная подстилка, открытого огня нет. Общая площадь пожара составляет 64 га, из них 40 га земли лесного фонда», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар устраняют 33 сотрудника уральской авиабазы. Спасатели проложили около шести километров минерализованной полосы. «Дополнительно в проливке кромки пожара принимают участие 50 курсантов МЧС с ранцевыми огнетушителями», — уточнили в пресс-службе министерства.

На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе. В минприроды URA.RU рассказали, что смог пришел из Курганской и Тюменской областей.