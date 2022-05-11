Пентагон опасается ядерного оружия России

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Ядерные возможности России заставляют США развивать свои Фото:

Российское ядерное оружие создает большие сложности для США. Об этом заявил министр обороны страны Ллойд Остин.

«Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности сейчас и в будущем», — сказал глава Пентагона на слушаниях в палате представителей США. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, ядерные возможности России и расширение ядерного потенциала Китая заставляет США поддерживать собственные вооружения. При этом он назвал Россию и Китай главными угрозами для Вашингтона.

Ранее в МИД РФ заявили, что не собираются использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Глава ведомства Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. В НАТО исключили ее возможность.

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Российское ядерное оружие создает большие сложности для США. Об этом заявил министр обороны страны Ллойд Остин. «Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности сейчас и в будущем», — сказал глава Пентагона на слушаниях в палате представителей США. Его слова приводит РИА «Новости». По его словам, ядерные возможности России и расширение ядерного потенциала Китая заставляет США поддерживать собственные вооружения. При этом он назвал Россию и Китай главными угрозами для Вашингтона. Ранее в МИД РФ заявили, что не собираются использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Глава ведомства Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. В НАТО исключили ее возможность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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