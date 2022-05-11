Пентагон опасается ядерного оружия России

11 мая 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Ядерные возможности России заставляют США развивать свои Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российское ядерное оружие создает большие сложности для США. Об этом заявил министр обороны страны Ллойд Остин. «Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности сейчас и в будущем», — сказал глава Пентагона на слушаниях в палате представителей США. Его слова приводит РИА «Новости». По его словам, ядерные возможности России и расширение ядерного потенциала Китая заставляет США поддерживать собственные вооружения. При этом он назвал Россию и Китай главными угрозами для Вашингтона. Ранее в МИД РФ заявили, что не собираются использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Глава ведомства Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. В НАТО исключили ее возможность. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российское ядерное оружие создает большие сложности для США. Об этом заявил министр обороны страны Ллойд Остин. «Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности сейчас и в будущем», — сказал глава Пентагона на слушаниях в палате представителей США. Его слова приводит РИА «Новости». По его словам, ядерные возможности России и расширение ядерного потенциала Китая заставляет США поддерживать собственные вооружения. При этом он назвал Россию и Китай главными угрозами для Вашингтона. Ранее в МИД РФ заявили, что не собираются использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Глава ведомства Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. В НАТО исключили ее возможность.