Пентагон опасается ядерного оружия России

Российское ядерное оружие создает большие сложности для США. Об этом заявил министр обороны страны Ллойд Остин.
«Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности сейчас и в будущем», — сказал глава Пентагона на слушаниях в палате представителей США. Его слова приводит РИА «Новости».
По его словам, ядерные возможности России и расширение ядерного потенциала Китая заставляет США поддерживать собственные вооружения. При этом он назвал Россию и Китай главными угрозами для Вашингтона.
Ранее в МИД РФ заявили, что не собираются использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Глава ведомства Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. В НАТО исключили ее возможность.
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