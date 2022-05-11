США потребовали от Зеленского отчитаться за поставляемое оружие

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Захваченная военная часть. Луганск. Украина, армия, оружие, трофеи, автоматы
США требуют от Украины отчитываться об оружии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США требуют от Украины контролировать, куда попадает оружие, которое передает Вашингтон. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям.

По словам главы Пентагона, Украине уже сообщили о необходимости отчитываться и контролировать оружие, которое предоставляют Соединенные Штаты. «Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», — заявил Остин во время слушаний, которые транслировались на сайте комитета по ассигнованиям палаты представителей США.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. В связи с этим США и другие западные государства поставляют Киеву оружие и помогают им финансово. В США уже заканчиваются деньги, выделенные для помощи Украине. В Белом доме сообщили, что у американского президента Джо Байдена осталось 250 млн долларов из 3,5 млрд.

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США требуют от Украины контролировать, куда попадает оружие, которое передает Вашингтон. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям. По словам главы Пентагона, Украине уже сообщили о необходимости отчитываться и контролировать оружие, которое предоставляют Соединенные Штаты. «Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», — заявил Остин во время слушаний, которые транслировались на сайте комитета по ассигнованиям палаты представителей США. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. В связи с этим США и другие западные государства поставляют Киеву оружие и помогают им финансово. В США уже заканчиваются деньги, выделенные для помощи Украине. В Белом доме сообщили, что у американского президента Джо Байдена осталось 250 млн долларов из 3,5 млрд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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