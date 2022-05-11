США потребовали от Зеленского отчитаться за поставляемое оружие

11 мая 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

США требуют от Украины отчитываться об оружии Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США требуют от Украины контролировать, куда попадает оружие, которое передает Вашингтон. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям. По словам главы Пентагона, Украине уже сообщили о необходимости отчитываться и контролировать оружие, которое предоставляют Соединенные Штаты. «Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», — заявил Остин во время слушаний, которые транслировались на сайте комитета по ассигнованиям палаты представителей США. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. В связи с этим США и другие западные государства поставляют Киеву оружие и помогают им финансово. В США уже заканчиваются деньги, выделенные для помощи Украине. В Белом доме сообщили, что у американского президента Джо Байдена осталось 250 млн долларов из 3,5 млрд. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США требуют от Украины контролировать, куда попадает оружие, которое передает Вашингтон. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям. По словам главы Пентагона, Украине уже сообщили о необходимости отчитываться и контролировать оружие, которое предоставляют Соединенные Штаты. «Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», — заявил Остин во время слушаний, которые транслировались на сайте комитета по ассигнованиям палаты представителей США. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. В связи с этим США и другие западные государства поставляют Киеву оружие и помогают им финансово. В США уже заканчиваются деньги, выделенные для помощи Украине. В Белом доме сообщили, что у американского президента Джо Байдена осталось 250 млн долларов из 3,5 млрд.