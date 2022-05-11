Военные ДНР заблокировали секретный тоннель на «Азовстали»

12 мая 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

Силы ДНР заблокировали тоннель, по которому националисты покидали «Азовсталь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Батальон «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) обнаружил и заблокировал тоннель, по которому националисты покидали территорию металлургического комбината «Азовсталь», чтобы набрать воду из реки. Об этом доложил командир батальона Александр Ходаковский. «Обнаружили тоннель, по которому противник покидает „Азовсталь“ — вдоль труб под ж/д полотном. Высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений, далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. При блокировании тоннеля силами батальона был уничтожен один боец ВСУ, еще один ранен, уточнил командир батальона. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита». Путин отменил штурм комбината, чтобы избежать жертв среди мирного населения, которое удерживается националистами. Также сообщалось, что на стороне Украины в боевых действиях участвуют иностранные наемники. 7 мая Боевики ВСУ, укрывающиеся на заводе «Азовсталь», начали выходить с белым флагом. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Батальон «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) обнаружил и заблокировал тоннель, по которому националисты покидали территорию металлургического комбината «Азовсталь», чтобы набрать воду из реки. Об этом доложил командир батальона Александр Ходаковский. «Обнаружили тоннель, по которому противник покидает „Азовсталь“ — вдоль труб под ж/д полотном. Высота тоннеля составляет не менее трех метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений, далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. При блокировании тоннеля силами батальона был уничтожен один боец ВСУ, еще один ранен, уточнил командир батальона. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита». Путин отменил штурм комбината, чтобы избежать жертв среди мирного населения, которое удерживается националистами. Также сообщалось, что на стороне Украины в боевых действиях участвуют иностранные наемники. 7 мая Боевики ВСУ, укрывающиеся на заводе «Азовсталь», начали выходить с белым флагом.