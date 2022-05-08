Евродепутат: эмбарго на нефть и газ сыграет на руку России

09 мая 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Санкции позволили России заработать на нефти и газе, считает Мариани Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные санкции против нефтяной и газовой отрасли России привели к убыткам в ЕС, тогда как возросшие цены на энергоносители сыграли на руку Москве. Такое мнение высказал экс-министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани. «Это эмбарго [на нефть и газ из РФ] позволяет России зарабатывать деньги, а мы их теряем. Вот после крымских событий в 2014 году ввели санкции, к чему они привели? Французские фермеры стали экспортировать меньше. А сейчас Россия зарабатывает как никогда много на газе и нефти», — заявил Мариани в эфире радио RMS. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по защите республик Донбасса. Несмотря на твердые намерения ЕС, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов. В частности, о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть хотят попросить Болгария и Чехия. Венгрия также продолжает блокировать предложение ЕС. Сообщалось, что в Евросоюзе на фоне разногласий случился раскол. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Западные санкции против нефтяной и газовой отрасли России привели к убыткам в ЕС, тогда как возросшие цены на энергоносители сыграли на руку Москве. Такое мнение высказал экс-министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани. «Это эмбарго [на нефть и газ из РФ] позволяет России зарабатывать деньги, а мы их теряем. Вот после крымских событий в 2014 году ввели санкции, к чему они привели? Французские фермеры стали экспортировать меньше. А сейчас Россия зарабатывает как никогда много на газе и нефти», — заявил Мариани в эфире радио RMS. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по защите республик Донбасса. Несмотря на твердые намерения ЕС, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов. В частности, о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть хотят попросить Болгария и Чехия. Венгрия также продолжает блокировать предложение ЕС. Сообщалось, что в Евросоюзе на фоне разногласий случился раскол.