Посол: США намеренно обвиняет РФ в продовольственном кризисе

12 мая 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Россия исполняет все обязанности по экспорту товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные Штаты Америки специально обвиняют Россию в продовольственном кризисе. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов. «США сознательно переворачивают положение дел с ног на голову. Мы [РФ] и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений», — об этом сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США. По его словам, российские власти беспокоятся из-за нынешней ситуации на мировых рынках. Однако Штаты не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи, утверждая, что введенные против России санкции не вредят поставкам продовольствия и удобрений, пишет RT. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония, а также другие государства ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Вторая цель — денацификация и демилитаризация территории. Ограничения были направлены в первую на экономический и банковский сектор. Кроме того, как говорил ранее глава государства Владимир Путин, их цель — отмена России и ее культуры в целом. В итоге из-за действий ЕС и Штатов в ряде самих этих стран начался кризис. в Германии предрекли скорый дефицит продуктов из-за того, что украинский кризис провоцирует рост цен на сырье. А Украина объединилась с Польшей для борьбы с кризисом. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Соединенные Штаты Америки специально обвиняют Россию в продовольственном кризисе. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов. «США сознательно переворачивают положение дел с ног на голову. Мы [РФ] и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений», — об этом сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США. По его словам, российские власти беспокоятся из-за нынешней ситуации на мировых рынках. Однако Штаты не желают отвечать за свои внешнеэкономические промахи, утверждая, что введенные против России санкции не вредят поставкам продовольствия и удобрений, пишет RT. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония, а также другие государства ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Вторая цель — денацификация и демилитаризация территории. Ограничения были направлены в первую на экономический и банковский сектор. Кроме того, как говорил ранее глава государства Владимир Путин, их цель — отмена России и ее культуры в целом. В итоге из-за действий ЕС и Штатов в ряде самих этих стран начался кризис. в Германии предрекли скорый дефицит продуктов из-за того, что украинский кризис провоцирует рост цен на сырье. А Украина объединилась с Польшей для борьбы с кризисом.