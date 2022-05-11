Евгений Куйвашев подключился к борьбе с лесными пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал от министров и глав городов лично включиться в решение проблемы с крупными лесными пожарами. Такое поручение он озвучил на заседании областного правительства, подтвердили URA.RU в департаменте информполитики. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что провал борьбы со стихией может обернуться для губернаторов отставками.

«Прошу руководителей отраслевых министерств и ведомств, глав муниципалитетов усилить контроль пожароопасной обстановки в территориях. Это необходимо для принятия своевременных и эффективных решений по предупреждению и оперативной ликвидации возгораний», — объявил Куйвашев подчиненным.

По словам губернатора, опасность от пожаров несколько снизили дожди, которые местами продолжаются в области. Но в то же время Куйвашев дал понять, что расслабляться чиновникам рано — он ждет от них четкой координации действий. В том числе, по разъяснительной работе с населением.

Борьба с лесными пожарами — зона личной ответственности Куйвашева и других российских губернаторов. Об этом 10 мая на совещании говорил президент Путин. С начала мая огонь охватил сразу несколько регионов страны, и глава государства намекнул губернаторам, что их слабая работа по этому вопросу может привести к увольнениям.

В Свердловской области крупные природные пожары продолжаются с 9 мая. На утро 11 мая огнем в регионе были охвачены 1500 гектаров. В тот же день из-за пламени густой смог накрыл Екатеринбург и Верхнюю Пышму, жители жаловались на резкий запах гари. По данным областного минприроды, смог пришел из Курганской и Омской областей, где тоже горят леса.

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