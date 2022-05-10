Евгений Куйвашев пока не давал поручений по майским пожарам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 12 мая даст поручения по борьбе с лесными пожарами в регионе. Как сообщили URA.RU несколько источников во власти, вводные должны прозвучать на заседании областного правительства либо на расширенном совещании с главами городов.

«Губернатор в четверг собирает правительство. Ждем, что [какие-либо задачи] будут там. Сегодня [11 мая] пока ничего не было», — поделился собеседник агентства в областном кабмине. Источник в одном из свердловских муниципалитетов добавил, что в этот же день Куйвашев проведет традиционное совещание с мэрами по видеосвязи: «Возможно, что-то будет сказано главам».

К настоящему моменту о каких-либо публичных поручениях губернатора неизвестно. Во время предыдущих волн лесных пожаров Куйвашев лично включался в ситуацию и ставил ее на контроль областного правительства. Уточнить официальную позицию региональной власти URA.RU не удалось, в департаменте информполитики не ответили на запрос агентства.

Лесные пожары с начала месяца охватили ряд регионов России. Президент Владимир Путин на совещании 10 мая дал губернаторам понять, что борьба со стихией — зона их личной ответственности, а слабая работа может обернуться для глав отставками.

В Свердловской области крупные природные пожары продолжаются с 9 мая. На утро 11 мая огнем в регионе охвачены 1500 гектаров — это пятое место по площади возгораний в России. Из-за пламени густой смог накрыл Екатеринбург и Верхнюю Пышму, жители жалуются на резкий запах гари. Синоптики прогнозируют, что смог рассеется только к вечеру 12 мая.

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