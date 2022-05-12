Пленные военнослужащие звонят родственникам и сообщают, что с ними все в порядке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за того, что в центры размещения ВС РФ поступает множество украинских пленных, количество мест там постоянно увеличивается. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Александр Морозов, побывавший в одном из таких центров, подконтрольных Минобороны РФ.

«У всех, кто оказался в плену истории примерно одинаковые. Был ранен, брошен своими, забыт, подобрали наши военные, оказали первую медицинскую помощь, затем был госпиталь, а уже после — центр содержания военнослужащих ВСУ и теробороны», — отмечают «Известия».

В центр попадают украинцы из территориальной обороны — как правило, они не имеют навыков боевых действий, а некоторых не призывали в армию. В первую очередь их осматривают медицинские работники, после — стригут и происходит санитарная обработка.

«Командиры говорили, что в плен никого не берут. Но тут совершенно другое отношение. По-людски относятся, по-доброму», — отметил один из военнопленных.

В каждой палатке, в которой живут военнопленные, стоит печка. Спят они на кроватях, на которых есть одеяла, матрасы и подушки, передает корреспондент издания.

«Мама, я — живой, все нормально, мама. Я нахожусь в центре содержания военнослужащих. Я не раненый, я не больной, клянусь тебе. Я накормленный, со мной хорошо обращаются, все в порядке», — рассказал второй военнопленный, видео предоставляет телеканал «Звезда».

Вынужденная спецоперация России на Украине, направленная на защиту граждан Донецкой и Луганской народных республик, проходит с конца февраля. Во время нее выяснилось, что российские и украинские войска относятся по-разному как к гражданскому населению, так и к военным, попавшим в плен. ВС РФ бережно и с уважением относится ко всем гражданам соседней территории. В то время как со стороны ВСУ замечены издевательства над пленными.

ООН получила достоверные сведения о том, что украинские войска пытают российских пленных. Это нарушает основополагающие нормы международного гуманитарного права. Российские власти уже расследуют несколько уголовных дел, возбужденных по факту преступлений, совершенных военнослужащими ВСУ в отношении взятых в плен российских солдат и офицеров. В ходе расследования выяснились случаи пыток людей монтажной пеной.

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