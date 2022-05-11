В Кургане упали цены на бензин и дизель

В Курганской области снизились цены на бензин и дизель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Кургане на автозаправочных станциях снизились цены на дизельное топливо и бензин. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

«Средняя стоимость дизельного топлива в Курганской области за неделю с 29 апреля по 6 мая упала на 0,12% и достигла 54 рублей за литр. В этот же период бензин марки АИ-92 подешевел почти на 0,1% до 44,7 рубля за литр, а марки АИ-95 — на 0,2% до 48 рублей», — указано на сайте ведомства. Тем временем стоимость бензина марки АИ-98 осталась на прежнем уровне — 57,6 рубля за литр.

Ранее URA.RU сообщало о снижении стоимости топлива в Курганской области после начала санкционной кампании со стороны ЕС и США. Экономист Сергей Орлов рассказал URA.RU, что значительного снижения цен в ближайшее время ждать не стоит, поскольку это негативно отразится на экономике и производителях нефтепродуктов.

Стоимость товаров резко поднялась после введения санкций со стороны США, Евросоюза и ряда других стран в ответ на начало военной спецоперации России на Украине. При этом санкционное давление на Россию длится с начала 2000-х. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».