Экономист объяснил, почему не повышаются цены на бензин в Кургане

В марте цены на бензин в Кургане не поднимались Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Цены на бензин в Курганской области не поднимаются, в том числе, из-за снижения спроса на российскую нефть. Об этом URA.RU сообщил доктор экономических наук, профессор Курганского государственного университета Сергей Орлов.

«Думаю, сложились определенные локальные экономические предпосылки, которые послужили основанием для достижения стабильности цен на автомобильное топливо на заправках. Появились новости о возможном снижении спроса со стороны отдельных потребителей российской нефти: ряд стран заявили, что будут ограничивать потребление российских нефтепродуктов. Несмотря на то, что заместить российскую нефть на глобальном рынке не представляется возможным (ее доля составляет примерно 11% мирового потребления), определенное влияние эта новость, видимо, оказала», — объяснил Орлов.

По его словам, свою роль на коротком промежутке времени могло сыграть и повышение ключевой ставки Банка России. Также Орлов считает, что у российских автолюбителей, сельхозпроизводителей и бизнеса есть заинтересованность в том, чтобы цена на бензин и нефтепродукты не изменялась так быстро, как раньше.

Орлов отметил, что заметного снижения цены на бензин в перспективе ждать не следует, поскольку падение цен отрицательно влияет на экономику и финансовые результаты производителей нефтепродуктов. По его мнению, есть основания для того, что динамика цен на нефтепродукты будет соответствовать динамике инфляции.

В начале марта, по данным Свердловскстата, стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-92 в регионе снизилась на 0,04%. По данным на 11 марта, цена на него уменьшилась на еще 0,02%. Стоимость остальных марок, по сравнению с предыдущей неделей, осталась без изменения.

США и Евросоюз ввели экономические санкции против России после начала спецоперации на Украине. При этом, в начале марта начала уменьшаться стоимость бензина.

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