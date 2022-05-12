Воробьев: районы Донбасса восстановят за счет жителей Подмосковья

Московская область окажет помощь в восстановлении дорог и инфраструктуры в двух районах Донецкой народной республики. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Новоазовский и Тельмановский районы. Наша задача тоже максимально помочь, и с дорогами, и с инфраструктурой», — заявил Воробьев в эфире радио Sputnik.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заверил, что Россия поможет восстановить Донецкую и Луганскую народные республики. Жителям этих территорий будет прислана гуманитарная помощь.
Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин принял такое решение, чтобы защитить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида и постоянных обстрелов со стороны ВСУ и националистов.
Московская область окажет помощь в восстановлении дорог и инфраструктуры в двух районах Донецкой народной республики. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. «Новоазовский и Тельмановский районы. Наша задача тоже максимально помочь, и с дорогами, и с инфраструктурой», — заявил Воробьев в эфире радио Sputnik. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заверил, что Россия поможет восстановить Донецкую и Луганскую народные республики. Жителям этих территорий будет прислана гуманитарная помощь. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин принял такое решение, чтобы защитить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида и постоянных обстрелов со стороны ВСУ и националистов.