Арсен Унанян взял у челябинца 2,5 млн и продал ему арестованную квартиру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский политтехнолог Сергей Клесун обжалует в прокуратуру решение полиции, которая не усмотрела состава преступления в действиях риелтора Арсена Унаняна, взявшего у него 2,5 млн за продажу квартиры, которая по факту находится под двойным обременением. Заявление с просьбой привлечь риелтора к уголовной ответственности за мошенничество Клесун подавал на имя начальника ГУ МВД региона Михаил Скокова и считает, что в полиции отнеслись к проверке формально.

«Заявление подал 16 февраля на имя Михаила Скокова, подробно описал схему, по которой Унанян путем обмана украл у меня 2,5 млн рублей. Почти три месяца ничего не слышал от полиции, сегодня получил на электронку даже не постановление об отказе в возбуждении дела, а уведомление из ОП „Центральный“ за подписью начальника Михаила Хурлета о том, что принято решение о приобщении материала в номенклатурное дело из-за отсутствия состава преступления. Уведомление датировано 28 февраля, то есть проверка шла 12 дней, а мне сообщили о результатах через три месяца. Доведу дело до конца, готовлю обращение прокурору и вышестоящему руководству УМВД», — рассказал URA.RU Клесун.

В уведомлении сказано, что политтехнолог может взыскать долг с Унаняна через суд. Клесун считает, что риелтор заведомо знал, что берет деньги за квартиру, которая не только находится в обременении из-за наличия ипотечного кредита в банке, но и является предметом залога. Ранее Унанян взял в долг под это жилье у челябинца Сергея Кузнецова. Последнему долг риелтор не вернул, после чего Кузнецов обратился в суд, и на квартиру наложили арест.

Унанян заявил URA.RU, что сделка будет завершена, когда с квартиры снимут арест. Ранее в отношении Унаняна возбудили уголовное дело о мошенничестве с деньгами дольщиков. Сам он и часть его компании «Компаньон» признаны банкротами. В пресс-службе УМВД Челябинска информацию прокомментируют позднее.

Уведомление подписано начальником отдела полиции «Центральный» предоставлено Сергеем Клесуном

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