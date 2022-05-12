Соловьев раскрыл, кто устроил протест против Z в Екатеринбурге

Владимир Соловьев уверен, что местные либералы настроили студентов УрГАХУ против символа спецоперации — буквы Z Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев, ополчившийся на Екатеринбург и назвавший его «центром мерзотной либероты», выяснил, кто разжег студенческий протест в Екатеринбурге. Он уверен, что местные либералы настроили студентов архитектурного ВУЗа УрГАХУ против символа спецоперации — буквы Z. Об этом он написал пост в своем telegram-канале.

По версии Соловьева, за протестами стоит Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом), глава «Штаба Навального» (признан экстремистской организацией и иноагентом, запрещен на территории РФ). Также в организации протестов журналист подозревает старшего брата Леонида — Евгения Волкова, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и архитектора Полину Иванову.

«Уральские студенты, выступавшие против буквы Z на фасаде УрГАХУ, оказались не вполне самостоятельными. Настало время рассказать об их взрослых кураторах», — заявил Соловьев. По его словам, Леонид Волков и Полина Иванова основали группу «Подельники», получающую как бюджетные деньги, так и иностранное финансирование.

«Пара Волков-Иванова стала ключевой в студенческих протестах против буквы Z. Именно Иванова популяризовала протест через местные оппозиционные СМИ, иначе тот бы погиб в зародыше. С ее слов журналисты впервые начали писать про студентов в УрГАХУ, воодушевив протестунов», — пишет Соловьев.

При этом журналист располагает доказательствами, что протестующие студенты обращались за помощью к бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману и напоминает, что его не раз штрафовали за дискредитацию российской армии. По словам Соловьева все, кто так или иначе причастен к конфликту вокруг Z-символа, состояли в запрещенном в РФ «Штабе Навального».

Свердловские элиты попросили Соловьева приехать в Екатеринбург и изменить свое мнение, апеллируя, что город красив и патриотичен, особенно во время концертов в поддержку специальной операции. Московский журналист согласился с последним, сообщив, что «любит такой Екатеринбург», хотя и вновь потребовал ответить свердловского губернатора Евгения Куйвашева о его отношении к проводимой российской СВО.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам