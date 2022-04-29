Лавров: большинство партнеров РФ приняли ультиматум Путина

30 апреля 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Большинство ключевых партнеров приняли схему оплаты газа в рублях, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Большинство ключевых партнеров согласились перейти на предложенную Россией схему оплаты за газ рублями. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров. «Большинство ключевых партнеров России, покупающих газ, уже перешли на тот способ оплаты, о котором я рассказал. <…> Нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не „Газпром“. Потому что „Газпром“ фактически был ограблен», — заявил Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. Глава МИД подчеркнул, что схема оплаты в рублях, чтобы избежать «бесстыдного грабежа». Импортеры газа платят ту же сумму в той же валюте, что привыкли, а остальное произойдет автоматически, уточнил он. Ранее Лавров заявлял, что страны Запада украли у Москвы более 300 миллиардов долларов, забрав деньги за российский газ. Россия обязала недружественные страны покупать газ за рубли. Такой ультиматум выдвинул президент РФ Владимир Путин. Положительно оценили инициативу 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% думают, что это поможет рублю укрепиться. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию для разъяснения ситуации и наличия возможности обходить условия РФ по газу. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что бюджет России выдержит отказ стран от российского газа. При этом Европа в ближайшее время не сможет полностью отказаться от поставок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Большинство ключевых партнеров согласились перейти на предложенную Россией схему оплаты за газ рублями. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров. «Большинство ключевых партнеров России, покупающих газ, уже перешли на тот способ оплаты, о котором я рассказал. <…> Нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не „Газпром“. Потому что „Газпром“ фактически был ограблен», — заявил Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. Глава МИД подчеркнул, что схема оплаты в рублях, чтобы избежать «бесстыдного грабежа». Импортеры газа платят ту же сумму в той же валюте, что привыкли, а остальное произойдет автоматически, уточнил он. Ранее Лавров заявлял, что страны Запада украли у Москвы более 300 миллиардов долларов, забрав деньги за российский газ. Россия обязала недружественные страны покупать газ за рубли. Такой ультиматум выдвинул президент РФ Владимир Путин. Положительно оценили инициативу 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% думают, что это поможет рублю укрепиться. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию для разъяснения ситуации и наличия возможности обходить условия РФ по газу. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что бюджет России выдержит отказ стран от российского газа. При этом Европа в ближайшее время не сможет полностью отказаться от поставок.