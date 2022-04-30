Аналитик описал сценарии краха евро

01 мая 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Крах евро внутри России происходит прямо сейчас, считает эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крах евро внутри России происходит уже сейчас в условиях спада спроса на эту валюту. В глобальных масштабных такой сценарий возможен только при распаде еврозоны. Соответствующее мнение озвучил директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузо. «Крах евро внутри России происходит на наших глазах. В условиях введенных санкций спрос на евро сильно упал, в то время как предложение от экспортеров остается на высоком уровне, что и приводит к постоянному ослаблению евро к рублю», — приводит слова эксперта агентство «Прайм». Однако, по мнению Тузо, глобальный «крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам». При этом он добавил, что вряд ли подобное может произойти в скором времени, так как выгода от еврозоны очевидна для большинства ее участников. Так, решение о ее распаде де-факто могут принять только Франция и Германия, являющиеся основными экономиками, обеспечивающими эту валюту. 8 апреля курс евро упал ниже 75 рублей и составил 74,35 рубля впервые за два года. Итальянская газета Il Giornale писала, что евро попал в «ловушку» из-за санкций против России. По мнению обозревателей, валюта может значительно пострадать из-за более жесткой денежной политики США и зависимости Европы от поставок энергоносителей из России. В то же время ряд экспертов предсказывали скоры крах американской валюты. Так, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса. Курс рубля начал падать после старта спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что после майских праздников, курс доллара может составить 80-82 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Крах евро внутри России происходит уже сейчас в условиях спада спроса на эту валюту. В глобальных масштабных такой сценарий возможен только при распаде еврозоны. Соответствующее мнение озвучил директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузо. «Крах евро внутри России происходит на наших глазах. В условиях введенных санкций спрос на евро сильно упал, в то время как предложение от экспортеров остается на высоком уровне, что и приводит к постоянному ослаблению евро к рублю», — приводит слова эксперта агентство «Прайм». Однако, по мнению Тузо, глобальный «крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам». При этом он добавил, что вряд ли подобное может произойти в скором времени, так как выгода от еврозоны очевидна для большинства ее участников. Так, решение о ее распаде де-факто могут принять только Франция и Германия, являющиеся основными экономиками, обеспечивающими эту валюту. 8 апреля курс евро упал ниже 75 рублей и составил 74,35 рубля впервые за два года. Итальянская газета Il Giornale писала, что евро попал в «ловушку» из-за санкций против России. По мнению обозревателей, валюта может значительно пострадать из-за более жесткой денежной политики США и зависимости Европы от поставок энергоносителей из России. В то же время ряд экспертов предсказывали скоры крах американской валюты. Так, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса. Курс рубля начал падать после старта спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что после майских праздников, курс доллара может составить 80-82 рубля.